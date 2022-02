Pasewalk: Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Online-Liebesbetrüger Stand: 22.02.2022 07:35 Uhr Ein 32-jähriger Mann aus Nigeria muss sich ab heute wegen sogenannten Liebesbetruges vor dem Amtsgericht Pasewalk verantworten. Er soll zusammen mit einer Gruppe eine Frau aus der Nähe von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) um mehrere zehntausend Euro betrogen haben.

Zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 soll der Angeklagte der 61-jährigen Frau aus der Nähe von Anklam die große Liebe versprochen haben. In diesem Zusammenhang sei es immer wieder zu Geldforderungen gekommen. Der Kontakt zwischen beiden habe sich größtenteils über soziale Netzwerke abgespielt.

Verdächtiger wurde in Nordrhein-Westfalen festgenommen

Die geschädigte Frau habe an den Angeklagten mehrmals Geld überwiesen - mindestens 51.000 Euro. Der Nigerianer war vor etwa einem halben Jahr in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden, nachdem der Frau im Februar 2019 Zweifel kamen und sie Anzeige erstattete. Die Ermittler kamen dabei einer Bande auf die Spur, die sie schließlich zum Konto des Beschuldigten führte. Dem Mann aus Euskirchen wird Beihilfe zu bandenmäßigem Betrug vorgeworfen. Er sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

