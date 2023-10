Stand: 11.10.2023 06:07 Uhr Pasewalk: Börsengang von Sandalen-Hersteller Birkenstock

Der Sandalen-Hersteller Birkenstock geht in New York (USA) an die Börse. Die Firma mit Hauptsitz in Linz am Rhein will offenbar Geld sammeln, um ihr Geschäft in Asien auszuweiten. Dort sind die Birkenstock-Gesundheitslatschen bislang kaum verfügbar. An der New York Stock Exchange soll die Firma unter dem Kürzel "BIRK" gelistet werden. Finanzkreise schätzen, Birkenstock könnte mit neun Milliarden Dollar bewertet werden. Das Unternehmen will 32,3 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 44 und 49 Dollar je Papier anbieten. Seit Anfang September produziert Birkenstock auch in Pasewalk.

