Parteitag der Linken in MV: Hennis Herbst neuer Vorsitzender Stand: 13.07.2024 13:26 Uhr Nach dem schwachen Abschneiden bei den Europa- und Kommunalwahlen treffen sich mehr als 100 Delegierte der Linken zu einem Parteitag in Waren. Im Mittelpunkt steht die Wahl des neuen Landesvorsitzenden.

Keine fünf Prozent bei den Europawahlen, weniger als zehn Prozent bei den Kommunalwahlen - das war das desaströse Ergebnis der Linken am 9. Juni. Nun will der Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern einen Neuanfang mit einem neuen Vorsitzenden. Auf dem Parteitag in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gab es drei Bewerber. Die Wahl fiel auf den 27-jährigen Hennis Herbst aus Greifswald.

Ritter: Zeit für nächste Generation

Der bisherige Linkenchef Peter Ritter aus Stavenhagen hatte bereits bei seiner Wahl vor zwei Jahren angekündigt, nur befristet zur Verfügung zu stehen. Nach dem Desaster bei der Europawahl - als die Linke in Mecklenburg-Vorpommern nur auf knapp 5 Prozent der Stimmen kam - gebe es keinen Grund, seine Meinung zu ändern, so der 65-Jährige. Es sei Zeit für die nächste Generation.

Mitgliederschwund seit Gründung

Ritter war erster Vorsitzender der Linken bei der Gründung 2007. Damals hatte die Partei mehr als 6.000 Mitglieder. Seitdem hat sie mehr als die Hälfte verloren. Auch das wird ein Thema des Parteitags sein.

Parteitag diskutiert über die Zukunft

Nach Meinung der rund 100 Delegierten sei die Linke kaum noch wahrnehmbar. Auf dem Parteitag soll am Nachmittag darüber diskutiert werden. Es liegen mehrere Vorschläge vor. Einer heißt zum Beispiel: "Die Linke hilft". In größeren Städten sollen Zentren eingerichtet werden, die sich auch um die Dörfer im Umfeld kümmern. Es geht um Beratung der Bürger in sozialen Fragen, um Hilfe für Kinder oder warmes Mittagessen. Ob der Parteitag die dafür nötigen Gelder frei geben wird, ist noch fraglich.

