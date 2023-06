Stand: 19.06.2023 18:00 Uhr Parow: Ukrainische Soldaten werden an Marinetechnikschule ausgebildet

An der Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund werden derzeit Soldaten aus der Ukraine ausgebildet. Das bestätigte ein Sprecher des Marinekommandos auf NDR Anfrage. Seinen Angaben zufolge würden die Männer unter anderem im Bereich Schadensabwehr an Bord geschult. Diese Ausbildung sei speziell auf die Bedürfnisse der ukrainischen Soldaten zugeschnitten worden. Anschließend sollen sie rasch wieder in die Kriegsgebiete zurückkehren. Die sonstige Ausbildung an der Marinetechnikschule findet davon unbeeinträchtigt statt. Nähere Informationen wolle man aus Sicherheitsgründen zu diesem Thema nicht herausgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.06.2023 | 18:00 Uhr