Stand: 25.01.2021 07:40 Uhr Parchim: Viele Regelverstöße bei nicht angemeldeter Demo

In Parchim sind am Sonntagabend bis zu 500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Demonstration verlief friedlich, jedoch hielten sich zahlreiche Teilnehmer nicht an die erforderlichen Abstandsregeln beziehungsweise trugen keine Mund- Nasen-Bedeckung. Die Polizei nahm mehr als 100 Ordnungswidrigkeitsanzeigen auf. Zudem war die Demonstration nicht angemeldet. Gegen die mutmaßlichen Organisatoren wurde deshalb Anzeige erstattet. | 25.01.2021 07:39