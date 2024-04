Stand: 15.04.2024 06:23 Uhr Parchim: 82-Jährige mit Auto gegen Haus geprallt

In Parchim hat am Sonntagnachmittag eine 82-Jährige Autofahrerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, eine Hauswand gestreift und ist schließlich frontag gegen ein Haus geprallt. Nach Zeugenaussagen überquerte die Seniorin zuvor eine Ampelkreuzung mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Frau wurde mit Verdacht auf Hals- oder Brustwirbelsäulenverletzung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache ist bisher noch nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim