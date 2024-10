Panne an Shell-Tankstelle in Sassnitz: Diesel statt Benzin Stand: 10.10.2024 06:38 Uhr In Sassnitz auf Rügen sind am Mittwoch mehrere Fahrzeuge nach dem Tanken an einer Shell-Tankstelle liegengeblieben. Technische Arbeiten hatten zu einer Verwechslung der Kraftstoffleitungen geführt, wodurch Diesel an Benzinzapfsäulen angeboten wurde.

Eine Panne hat an einer Shell-Tankstelle in Sassnitz auf Rügen für große Aufregung gesorgt: Mehrere Fahrzeuge blieben liegen, nachdem Autofahrer versehentlich den falschen Kraftstoff getankt hatten. Die Probleme traten auf, nachdem technische Arbeiten an einer Zapfsäule zu einer Verwechslung der Leitungen geführt hatten. Das hatte zur Folge, dass an zwei Zapfsäulen Diesel statt Benzin und umgekehrt angeboten wurde.

Autofahrer müssen Tankrechnung vorzeigen

Laut einer Sprecherin von Shell ist noch unklar, wie viele Fahrzeuge von der Falschbetankung betroffen sind. Autofahrer, deren Fahrzeuge durch die Verwechslung Schaden genommen haben, können sich unter Vorlage der Tankrechnung an den Betreiber der Tankstelle in Sassnitz wenden. Das genaue Ausmaß des Schadens steht noch nicht fest.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen