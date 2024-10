Diesel statt Benzin: Panne an Shell-Tankstelle in Sassnitz Stand: 10.10.2024 13:01 Uhr In Sassnitz auf Rügen sind am Mittwoch mehrere Fahrzeuge nach dem Tanken an einer Shell-Tankstelle liegen geblieben. Technische Arbeiten hatten zu einer Verwechslung der Kraftstoffleitungen geführt, wodurch Diesel an Benzin-Zapfsäulen angeboten wurde.

Eine Panne hat an einer Shell-Tankstelle in Sassnitz auf Rügen für große Aufregung gesorgt: Mehrere Fahrzeuge blieben liegen, nachdem etwa 20 Autofahrer versehentlich den falschen Kraftstoff getankt hatten. Die Probleme traten auf, nachdem technische Arbeiten an einer Zapfsäule zu einer Verwechslung der Leitungen geführt hatten.

An der Zapfsäule mit den Zugängen eins und zwei wurde am Dienstagnachmittag eine AdBlue-Betankungsanlage für Pkw installiert. Dafür musste die Zapfsäule deinstalliert, angehoben und erneut installiert werden. "Bei der erneuten Installation der Säule wurden leider die Anschlüsse von Super 95 E5 und Diesel vertauscht", teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Autofahrer müssen Tankrechnung vorzeigen

Da die Tankstelle über Nacht geschlossen war, meldeten die ersten Kunden am Mittwochvormittag die Probleme. Die Zapfsäule sei daraufhin umgehend geschlossen worden. Autofahrer, deren Fahrzeuge durch die Verwechslung Schaden genommen haben, können sich unter Vorlage der Tankrechnung an den Betreiber der Tankstelle in Sassnitz wenden. Das genaue Ausmaß des Schadens steht noch nicht fest.

