Pangea und Planet C: So verlief das Festival-Wochenende Stand: 22.08.2021 18:31 Uhr In Pütnitz in Ribnitz-Damgarten fand das Pangea-Festival als Corona-Pilotprojekt statt. Von den Erfahrungen sollen andere Veranstaltungen profitieren. Ähnlich gingen auch die Veranstalter von Planet C an ihr Konzept heran.

Dass es möglich ist, auch unter Corona-Bedingungen große Partys oder Festivals zu organisieren, haben am Wochenende gleich zwei Veranstaltungen unter Beweis gestellt: das Pangea in Pütnitz und das Planet C in Lärz, das als Dreiteiler die Ersatzveranstaltung zur abgesagten Fusion bildet.

Planet C mit 10.000 Besuchern

Das Konzept der Veranstalter, dem Verein Kulturkosmos, scheint aufgegangen zu sein. Innerhalb eines Tages wurden alle Besucher unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen waren, mittels PCR getestet. Dafür hatte sich der Verein extra ein eigenes Hochleistungslabor angeschafft. Rund 100 Ärzte und medizinische Fachkräfte haben die Tests durchgeführt und ausgewertet. Erst mit negativem Testergebnis erhielten die Besucher dann auch ihre Eintrittskarte. Scheinbar eine gute Strategie. Denn bei etwa 20 Menschen wurden während der Testphase Coronaviren festgestellt. Sie durften das Festivalgelände nicht betreten.

Zwei weitere Festivalwochenenden in Lärz geplant

Zwei weitere Festivals dieser Größe sind in Lärz noch geplant. Der Veranstalter bestätigte, dass die Genehmigung für das Festival am kommenden Wochenende bereits vorliegt. Die dritte Auflage findet dann Ende September statt.

Pangea: Holpriger Start, gefolgt von viel Musik und Spaß

Auch für das Pangea in Pütnitz gab es eine ausgeklügelte Teststrategie. Allerdings hatte die mit Festival-Beginn zu einigen Staus geführt, da die Testkapazitäten doch zu gering waren. Die Besucher reagierten auf die Wartezeit jedoch größtenteils mit Verständnis, hieß es von Seiten der Veranstalter. Jede Person, die nicht geimpft oder genesen war, wurde mindestens einmal getestet. 15 Corona-Fälle wurden anhand der PCR-Tests so im Vorfeld entdeckt. Die Crew wurde zudem alle 24 Stunden getestet.

Daten des Pilotprojektes werden nun ausgewertet

Die Veranstaltung wurde vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) und dem Wirtschaftsministerium begleitet. Ziel war es, zu untersuchen, wie Großveranstaltungen in Pandemiezeiten mit speziellen Hygienekonzepten durchgeführt werden können. Die Tests, die Ergebnisse sowie die Rückläufe werden nun ausgewertet, besprochen und zeitnah als Bericht veröffentlicht.

