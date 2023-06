Ostseerat: Zweiter Tag des Außenministertreffens in Wismar Stand: 02.06.2023 06:00 Uhr Das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats in Wismar soll auch ein Signal an Russland sein: Die Ostseeanrainer plus die Länder Norwegen und Island stehen geschlossen zusammen - gegen den Krieg in der Ukraine. Zudem rückt das Thema Munitionsaltlasten in der Ostsee erneut in den Fokus.

In Wismar beraten die Ostsee-Anrainerstaaten plus die Länder Norwegen und Island heute darüber, wie die Demokratien in der Region widerstandsfähiger gemacht werden können. Hintergrund ist der russische Angriff auf die Ukraine. Deutschland hat derzeit noch den Vorsitz im Ostseerat. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) betonte zum Auftakt des Treffens am Donnerstag in der Hansestadt, die Region biete großes Potenzial, um die gegenseitige Sicherheit zu stärken.

Baerbock: "Ostsee gemeinsamer Schatz"

Die Grünen-Politikerin sagte, der russische Angriffskrieg sei eine Zäsur, nur geschlossen könnten die Ostseeanrainer dem entgegenstehen. Gerade in der Ostseeregion sei die Sicherheit eines jeden die Sicherheit von uns allen, meinte die Außenministerin. Baerbock nannte die Ostseeregion einen Schlüssel für Sicherheit, nicht nur in militärischer Hinsicht, sondern auch für sichere Seewege und für Energieunabhängigkeit. Die Ostsee sei der gemeinsame Schatz und den gelte es, auch in Zeiten des Klimawandels zu bewahren.

Zügige Munitionsbergung gefordert

Heute könnte es in dem Gesprächsforum konkret werden. Baerbock versprach bereits praktische Lösungen bei dem Problem der Munitionsaltlasten in der Ostsee. Die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern fordert vom Bund deutlich mehr Tempo bei der Bergung. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nutzte den Auftakt des Außenministertreffens gestern für einen Appell an den Bund. Wir müssen gemeinsam zügig mit der Bergung beginnen, sagte Schwesig. Das sei eine große Aufgabe.

Backhaus drückt aufs Tempo

Mehr als 400.000 Tonnen konventionelle Munition liegen auf dem Grund der Ostsee. Eine Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkrieges, die vor allem die Umwelt gefährdet. In Mecklenburg-Vorpommern gebe es mit dem Ocean Technology Campus ein international vernetztes Zentrum für Unterwassertechnologie, das einen wichtigen Beitrag leisten könne. Auch Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) forderte vom Bund mehr Tempo. Mecklenburg-Vorpommern dürfe nicht übergangen werden.

Abschlusskonferenz am Mittag

Es seien bereits in der Vergangenheit unrealistische Zeitpläne angekündigt worden, auch bei der Finanzierung sieht Backhaus den Bund in der Pflicht. Beim Treffen der Außenminister des Ostseerats in Wismar soll der Umgang mit den Altlasten eine zentrale Rolle spielen. Außenministerin Baerbock hatte gestern erklärt, Deutschland werde das Problem angehen - konkrete Vorschläge werden heute zum Abschluss der Gespräch erwartet. Außerdem geht es am letzten Tag des Treffens auch um den Jugendaustausch. Der soll im Ostseeraum verstärkt werden. Die Ministerinnen und Minister hören sich dazu die Vorstellungen junger Menschen an.

Das Treffen in Wismar gilt als Endspurt für Deutschland: Im Juli endet der Vorsitz im Ostseerat, Finnland übernimmt dann.

