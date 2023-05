Ministerpräsidentin Schwesig auf Delegationsreise in Finnland Stand: 15.05.2023 05:47 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist am Sonntag nach Finnland gereist. Ziel sei es, die Beziehungen zur Partnerregion Turku zu intensivieren.

Am Sonntagnachmittag ist Manuela Schwesig in Finnland angekommen, um weiter am Ausbau der Beziehungen zu den Ostsee-Anrainern zu arbeiten und die Beziehungen zur Partnerregion Turku zu intensivieren. Vor allem auf dem Energiesektor strebt Schwesig in der Kooperation mit Finnland einen intensiveren Austausch an: “Ich sehe gemeinsame Interessen an grünem Wasserstoff als Energieträger der Zukunft”, so Schwesig vor der Abreise.

Das steht auf dem Plan der Finnlandreise

Begleitet wird Schwesig von Europaministerin Bettina Martin (SPD) und dem Chef der Staatskanzlei Patrick Dahlemann. Außerdem zählen Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreter aus dem Land zu der etwa dreißigköpfigen Reisegruppe. Geplant sind politische Gespräche mit der finnischen Europaministerin sowie dem finnischen Verkehrsminister. Auf dem dreitägigen Reiseplan stehen außerdem ein Besuch der Universität Turku, ein Abstecher zu einem örtlichen Innovationspark sowie eine Besichtigung der Meyer-Werft. Finnland ist laut Staatskanzlei der zehntwichtigste Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns.

