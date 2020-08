Stand: 06.08.2020 15:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ostseebäder treffen Vorkehrungen für Besucheransturm

Die Tourismusverbände rechnen zum Wochenende mit einem Ansturm von Urlaubern an den Stränden an Ostsee und Binnenseen in Mecklenburg-Vorpommern. "Die Buchungslage ist gut, wir sind fast ausgebucht", sagte die Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder, Anett Bierholz. Derzeit sei in den Orten noch spürbar, dass wegen des Ferienendes die Tagestouristen aus Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr da seien. Das werde sich aber am Wochenende bei dem erwarteten Hochsommerwetter wieder ändern, so Bierholz.

Boltenhagen will Strandabschnitte notfalls schließen

Erste Ostseebäder haben dazu bereits Vorkehrungen getroffen. So werden im Ostseebad Boltenhagen (Kreis Nordwestmecklenburg) an diesem Wochenende die Strände besonders gründlich kontrolliert. DLRG und Strandkorbvermieter werden die Polizei und das Ordnungsamt informieren, sollten sich zu viele Menschen an den Stränden aufhalten. In einem solchen Fall würden einzelne Abschnitte vorübergehend gesperrt, sagte Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Schließlich müssten auch am Wasser die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie eingehalten werden.

Staus vermeiden, jenseits der Hotspots Plätze suchen

Der Verband Mecklenburgische Ostseebäder appelliert an Besucher, auch abseits der Hotspots nach einem Strand zu gucken und wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen, um lange Staus zu vermeiden.

Weitere Informationen NDR Info Hoch "Detlef" beschert dem Norden 30 Grad und mehr NDR Info In Norddeutschland sind die Temperaturen vielerorts auf mehr als 30 Grad gestiegen. Ähnlich warm sollen es bis Mitte kommender Woche bleiben. Regen ist nicht in Sicht, die Waldbrandgefahr steigt. mehr NDR Info Corona-Ticker: Verschärfte Auflagen in Heide werden aufgehoben NDR Info Die Corona-Restriktionen in Heide laufen wegen sinkender Infektionszahlen aus. In der Fußgängerzone von Büsum und auf dem Heider Wochenmarkt gilt die Maskenpflicht jedoch weiterhin. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.08.2020 | 15:00 Uhr