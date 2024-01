Stand: 02.01.2024 18:26 Uhr Ostsee: Sturmflut kommt, aber nicht so heftig wie im Oktober

An der Ostsee wird es wieder richtig stürmisch. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am Dienstag davor, dass die Ostsee etwa in der Lübecker Bucht, aber auch an der Küste westlich von Rügen von Mittwochfrüh bis Donnerstagnachmittag teils mehr als einen Meter über den normalen Stand steigen könnte. So schlimm wie im Oktober soll es nicht werden. Damals waren zum Beispiel in Wismar Pegelstände von 1,55 Meter über dem Normalwert verzeichnet worden. Schleswig-Holstein war besonders stark betroffen.

