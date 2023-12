Stand: 25.12.2023 12:50 Uhr Ostsee: Seenotretter helfen erkranktem Baggerschiff-Kapitän

Seenotretter haben in der Nacht zu Montag auf der Ostsee einem erkrankten Baggerschiff-Kapitän geholfen. Der Kapitän war vorübergehend nicht ansprechbar und benötigte dringend ärztliche Hilfe, weshalb der Seenotrettungskreuzer "Berthold Beitz" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zum Baggerschiff ausrückte. Zwei Seenotretter leisteten vor Ort die medizinische Erstversorgung. Wenige Minuten später traf ein von der DGzRS alarmierter Rettungshubschrauber von "Northern Helicopter" mit einem Notarzt an Bord ein. Der Hubschrauber nahm den Erkrankten auf und flog ihn in ein Krankenhaus.

