Ostsee-Fangquoten: Verhandlungen in Luxemburg gehen weiter Stand: 22.10.2024 05:47 Uhr Die Verhandlungen über die Fangquoten in der Ostsee gehen heute weiter. Ein Vorschlag der EU-Kommission, der die Küstenfischerei massiv einschränken könnte, sorgt bei Fischern in Mecklenburg-Vorpommern für große Sorgen.

Eine Einigung des EU-Ministerrats auf konkrete Fangmengen steht noch aus, was Fischer in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend beunruhigt. Die Gespräche in Luxemburg über die Ostsee-Fangquoten gehen heute weiter. Besonders besorgniserregend für die Fischer ist ein Vorschlag der EU-Kommission, der der kleineren passiven Küstenfischerei das gezielte Fangen von Hering untersagen würde. Diese Regelung betrifft alle Kutter, die kleiner als zwölf Meter sind und Hering in der westlichen Ostsee mit Stellnetzen oder Reusen fangen. Sollte diese Erlaubnis entfallen, könnte das das Ende der Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern beschleunigen, warnt der Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann. "Das wäre ein harter Schlag für die bereits stark angeschlagene Fischereiwirtschaft in der Region."

Fischer bangen um Heringsfang in der Ostsee

Die westliche Ostsee ist das Hauptfanggebiet der Fischer in Mecklenburg-Vorpommern. Der Dorsch darf dort bereits seit einiger Zeit nur noch als Beifang gefischt werden, und für den Hering gilt seit Jahren ein Verbot für die Schleppnetzfischerei. Nun befürchten die Fischer, dass ihnen auch die letzte verbliebene Möglichkeit für gezielte Heringsfänge genommen werden könnte. Die Bestände von Dorsch und Hering in der Ostsee sind durch die sich verändernden Umweltbedingungen stark zurückgegangen. Zimmermann plädiert für eine Beibehaltung der ohnehin schon stark reduzierten Quoten. "Weitere Kürzungen haben keinen positiven Effekt mehr auf die Bestände, sondern sind reine Symbolpolitik", erklärt er. Umweltverbände hingegen unterstützen die Vorschläge der EU-Kommission und fordern strengere Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.10.2024 | 06:00 Uhr