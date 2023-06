Olaf Scholz besucht Marinestützpunkt in Rostock Stand: 05.06.2023 05:44 Uhr Der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt heute nach Warnemünde, um sich ein Bild von der Deutschen Marine zu machen. Nach einem Besuch des Kommandos erwarten den Spitzenpolitiker Übungen auf See.

Bundeskanzler Scholz macht sich heute erstmals ein umfassendes Bild von den Fähigkeiten der Deutschen Marine. Er besucht zunächst das Marinekommando in Rostock und wird sich anschließend von der Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" aus verschiedene Übungen vor der Ostseeküste anschauen.

Frankreich und Spanien machen mit

An den Übungen sind ein U-Boot, eine Korvette und ein Minenjagdboot der Bundeswehr beteiligt. Auch der französische Flottentanker "Somme" und die spanische Fregatte "Alvaro de Bazan" sollen teilnehmen. Außerdem werden Eurofighter und Tornados der Luftwaffe bei Manövern dabei sein. Deutschland hat mit Jahresbeginn die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen, an der auch die Marine in der Ostsee beteiligt ist.

Bedeutender Marinestandort der Bundesrepublik

Seit 2012 werden die Einsätze der Deutschen Marine von deren Standort in der Hansestadt Rostock aus koordiniert, bestehend aus dem Maritime Operation Center in der Hanse-Kaserne, dem Marinestützpunkt Warnemünde und dem Marinearsenal. Fünf Korvetten und zwei Versorgungsschiffe sowie 500 Soldaten sind dort stationiert. Dem Marinekommando unterstehen zwei Einsatzflottillen und das Marinefliegerkommando.

