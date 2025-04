Offene Rechung: Stadtwerke drehen Einkaufscenter Heizung ab Stand: 02.04.2025 17:56 Uhr Die Stadtwerke Rostock haben einem Einkaufszentrum die Fernwärme abgestellt, weil der Eigentümer offene Rechnungen nicht beglichen habe. Der beteuert, dass der Zahlungsrückstand eine Ausnahme und nicht die Regel sei.

Im Einkaufs- und Versorgungszentrum "Klenow Tor" im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist es derzeit kühl. In den Läden, Bäckereien und im Frische-Markt tragen die Angestellten dicke Pullover oder Jacken. Auch einige Arztpraxen und das hier untergebrachte Ortsamt sind vorübergehend geschlossen, denn die Heizungen im gesamten Einkaufszentrum bleiben seit vergangenem Freitag kalt.

Stadtwerke: Offene Rückstände nicht beglichen

Nach Angaben der Rostocker Stadtwerke gegenüber dem NDR hat der Betreiber des Zentrums, die Hedera Bauwert GmbH in Berlin, "bereits seit Anfang 2023 immer wieder auch nach mehrmaliger Aufforderung offene Rückstände und Abschlagszahlungen nicht termingerecht und in vereinbarter Höhe beglichen". Deshalb haben die Stadtwerke am vergangenen Freitag die Fernwärme abgestellt. Auch fünf Tage später habe Hedera noch keinen Kontakt mit den Stadtwerken aufgenommen, so ein Sprecher der Stadtwerke am Mittwoch. Für alle säumigen Zahler gelte in der Regel, dass nach dem Verschicken der Rechnung noch sechs bis acht Wochen vergehen, bevor nach entsprechender Mahnung die Versorgung gegebenenfalls eingestellt wird.

"Technisches Problem"

Hedera bedauerte gegenüber dem NDR "die Situation ausdrücklich". Es gebe ein "technisches Problem mit dem Zahlungsprozess", das "immer noch nicht geklärt werden" konnte. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", so das Unternehmen. Bei dem gegenwärtigen Problem handele es sich um eine Ausnahme, es sei nicht richtig, dass es immer wieder zu Verzögerungen bei der Begleichung der Fernwärmerechnungen gekommen sei.

Mieter beklagen weitere Mängel

Neben dem Problem mit der Heizung berichteten die Mieter allerdings in der Vergangenheit über weitere Mängel: Zeitweise kaputte Fahrstühle, ein fehlender Sicherheitsdienst, hygienische Mängel in und an dem Gebäude, zeitweise ausfallende Müllentsorgung und auch Vandalismus machen den Mietern Sorgen. Hedera betonte, dass die Einkaufspassage "für uns ein wichtiges Objekt ist, das wir als attraktives und wichtiges Element der Kundenversorgung" weiterentwickeln wollen. Leider habe Hedera vom Vorbesitzer einen Investitionsstau übernommen, der diese Entwicklung verlangsame, man arbeite "intensiv an der Verbesserung der Situation", habe unter anderem bereits Vorkehrungen gegen Vandalismus getroffen.

Brand in der Tiefgarage

Unterdessen hat es am Montagabend in der Tiefgarage des Klenow Tors gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein abgestelltes Auto angezündet wurde und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Die Feuerwehr musste während der Löscharbeiten in der Tiefgarage eigene Lüfter einsetzen, da die installierte technische Anlage laut Einsatzbericht nicht nutzbar war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock