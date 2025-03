Stand: 28.03.2025 13:11 Uhr Rostock: Heizung im "Klenow Tor" ist abgedreht

In Rostock ist am Freitag in dem Einkaufzentrum "Klenow Tor" im Stadtteil Groß Klein die Fernwärme abgestellt worden. Der Eigentümer ist eine Berliner Immobiliengesellschaft. Diese habe Rechnungen an die Stadtwerke Rostock schon häufiger nicht bezahlt, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Es gab daher bereits mehrere Abschalt-Androhungen. In der Vergangenheit konnte das durch Zahlungen im letzten Moment immer verhindert werden. Nach Angaben des Stadtwerke-Sprechers wurde nun wieder nicht gezahlt, daher ist die Heizung seit Freitagvormittag kalt. Da im "Klenow Tor" auch ein Ortsamt und Teile des Jugendamtes sitzen, hat die Stadt inzwischen reagiert. Das Ortsamt bleibt Montag und Dienstag geschlossen, Termine wurden auf andere Ortsämter umgebucht. Das Jugendamt bleibt geöffnet. - Das "Südstadt-Center" in Rostock hat denselben Eigentümer. Hier war von Donnerstag vergangener Woche bis Dienstag dieser Woche die Fernwärme bereits abgeschaltet. Einige Arztpraxen wurden notdürftig durch strombetriebene Heizungen warmgehalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock