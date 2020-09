Stand: 28.09.2020 07:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV: Weitere Baustellen behindern den Verkehr

Autofahrer in Vorpommern und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte brauchen auch in dieser Woche starke Nerven. Baustellen und Straßensperrungen führen nicht nur an der vielbefahrenen Rügenbrückezu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden die Bauarbeiten an der Peenebrücke fortgeführt. Wegen der Brückensanierung wird die Straße hier halbseitig gesperrt. Autofahrer müssen deswegen an einer Baustellenampel warten und daher mehr Zeit einplanen.

Vollsperrungen bei Lubmin und Poggendorf

Auch bei Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist mit Wartezeiten zu rechnen. Dort wird seit Montag die Landstraße erneuert. Dann ab Mittwoch soll die Straße sogar voll gesperrt werden. Autofahrer müssen an dieser Stelle den Umweg über Wusterhusen nehmen.

Wer von Poggendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Richtung Greifswald und A20 fahren will, muss ebenfalls einen Umweg nehmen. Auch hier ist die Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Restarbeiten bei Ralswiek, neue Baustelle bei Loitz

Auf Rügen bei Ralswiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die Straße in den vergangenen Monaten erneuert worden. Derzeit laufen die letzten Schritte - die Leitplanken werden gesetzt. Auch hier regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Auf der Strecke zwischen der Ortsumgehung Loitz in Richtung Dersekow (beides Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnen die Bauarbeiten, vom kommenden Montag an ist diese Straße dann für drei Wochen voll gesperrt.

