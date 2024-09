Ökologische Betriebe zeigen ihre Produktion: Biolandpartie in MV Stand: 21.09.2024 12:24 Uhr In ganz Mecklenburg-Vorpommern laden Ökobetriebe heute zur Biolandpartie ein. Sie wollen zeigen, wie ökologische Produktion in der Landwirtschaft funktioniert und ihre Arbeit bekannter machen.

Mehr als ein Viertel der Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern sind biozertifiziert. Damit steht Mecklenburg Vorpommern im bundesweiten Vergleich auf Platz zwei. Und trotz Inflation ist der Umsatz mit Bioprodukten im Land im Jahr 2023 erneut gestiegen - um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Heute öffnen ökologisch wirtschaftende Betriebe im Land ihre Türen für die Öffentlichkeit bei der sogenannten Biolandpartie.

61 Betriebe beteiligt

Die Biolandpartie soll einen Überblick über die ökologische Produktion im Land geben und zeigen, wie vielfältig sie ist. So kann man etwa bei Führungen die ökologische Arbeitsweise miterleben, zum Beispiel auf dem Hof Medewege bei Schwerin oder bei Saatje in Wilsen (Landkreis Rostock). Dort wird gezeigt, wie ökologisch zertifiziertes Saatgut hergestellt wird. Das sind nur zwei von 61 Anlaufpunkten landesweit, so Biolandpartie-Organisator Burkhardt Roloff vom BUND.

