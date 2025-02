Öffentlicher Nahverkehr: Heute Warnstreik in Westmecklenburg Stand: 20.02.2025 05:10 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Heute sollen Busse und Bahnen im Westen des Landes in den Depots bleiben, am Freitag auch in fast allen anderen Landesteilen.

Im laufenden Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu Warnstreiks in öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Sie sollen am Morgen zu Beginn der Schicht starten und am Freitag zu Schichtende auslaufen. Damit fällt auch der Schülerverkehr weitgehend aus. Wie es hieß, werden auch bereits gebuchte Rufbusse ausfallen. Neue Rufbus-Bestellungen für Donnerstag und Freitag könnten bis auf Weiteres nicht angenommen werden.

Kein Nahverkehr am Donnerstag

Laut ver.di werden hier heute die Busse und Straßenbahnen komplett ausfallen:

die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP)

der Nahverkehr Schwerin (NVS)

Nahbus im Landkreis Nordwestmecklenburg und Wismar

Am Freitag kommen hinzu:

die Rostocker Straßenbahn (RSAG)

Regionalbus Rostock (rebus)

die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft (MVVG)

die Verkehrsbetrieb Greifswald (VBG)

die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG)

die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR)

Keine Warnstreiks in Neubrandenburg und im Raum Anklam

Keinen Warnstreik wird es hingegen im Nahverkehr der Stadt Neubrandenburg geben. Ebenso kann die Beförderung durch die Anklamer Verkehrsgesellschaft AVG ohne Einschränkungen weitergehen, hieß es am Dienstag von dem Unternehmen.

"Stille Streiks" vor den Betriebstoren

Wie die Gewerkschaft mitteilte, werden die Warnstreiks als "stille Streiks" vor den Betrieben durchgeführt, auf Kundgebungen will ver.di verzichten. Grund dafür sei die Trauer über die Opfer des Anschlags am vergangenen Donnerstag in München. Dabei waren zwei Menschen bei einer ver.di-Demonstration getötet worden, viele weitere wurden verletzt.

Nächste Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag

Zuletzt hatte ver.di in der vergangenen Woche in Mecklenburg-Vorpommern zu Warnstreiks aufgerufen. Die bisherigen Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag verliefen ergebnislos. Wie die Gewerkschaft mitteilte, wollen sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft am Dienstag kommender Woche erneut zusammensetzen.

Schüler können sich wegen Streiks entschuldigen

Aus dem Bildungsministerium in Schwerin heißt es, dass Schülerinnen und Schüler von ihren Erziehungsberechtigten möglichst schriftlich für die Streiktage abgemeldet werden müssen. Mädchen und Jungen, die schon volljährig sind, können das eigenständig tun. Die Schulen seien grundsätzlich geöffnet - der Unterricht finde statt. Für die Lehrer besteht Anwesenheitspflicht. Bis zur Jahrgangsstufe sechs bieten die Schulen demnach in jedem Fall Betreuung oder Unterricht an.

