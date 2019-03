Stand: 28.03.2019 16:48 Uhr

OB-Wahl in Rostock: Neun Kandidaten zugelassen

Acht Männer und eine Frau sind als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock zugelassen worden. Das gab der Gemeindewahlausschuss am Donnerstagnachmittag bekannt. Über das neue Stadtoberhaupt wird am 26. Mai abgestimmt - parallel zu den Europa- und Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern.

Das sind die Kandidaten zur OB-Wahl in Rostock

















Acht Männer und eine Frau zugelassen

Zugelassen zur Wahl wurden die bereits bekannten Interessenten: Steffen Bockhhahn (Linke), Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), Uwe Flachsmeyer (Bündnis 90/Die Grünen), Dirk Zierau von den Unabhängigen für Rostock und Claus Ruhe Madsen auf Vorschlag von CDU und FDP. Hinzu kommen die Einzelbewerber Sybille Bachmann, Matthias Bräuer, Tom Reimer und Edgar Schulze.

"Alte Hasen" und Newcomer

Einige Kandidaten sind schon länger politisch aktiv. Bockhahn ist Sozialsenator in Rostock, Müller-von Wrycz Rekowski Finanzsenator. Flachsmeyer ist Chef der Grünen-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft. Zierau ist Personalchef der Stadtverwaltung. Bachmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Rostocker Universität und Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09. Mit dem dänischen Möbelunternehmer Madsen, der auch Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock ist, könnte erstmals ein Ausländer Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt werden. Der Einzelbewerber Bräuer ist Invalidenrentner, Reimer ist Naturwissenschaftler und Schulze Diplom-Schweißingenieur.

Ein Wahlvorschlag sei zurückgewiesen worden, weil der Bewerber nicht die für die Ernennung zum Beamten auf Zeit erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt habe, teilte das Gremium mit. Die gesundheitliche Eignung zähle zu den wesentlichen Bedingungen für eine OB-Kandidatur.

Stichwahl - wenn nötig - am 16. Juni

Der Termin für eine gegebenenfalls notwendige Stichwahl ist am 16. Juni. Wegen der Vielzahl der Kandidaten wird allgemein davon ausgegangen, dass der neue Rathaus-Chef auch erst dann feststeht. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters beträgt sieben Jahre. Der derzeitige Amtsinhaber Roland Methling (parteilos) darf aus Altersgründen nicht wieder antreten. Am 16. Mai laden NDR 1 Radio MV, das Nordmagazin und die "Ostsee-Zeitung" zu einem Kandidaten-Talk in Rostock ein.

