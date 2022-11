OB-Kandidat Roland Ulrich: "Einer von uns" Stand: 13.11.2022 21:29 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Roland Ulrich tritt als Einzelkandidat an.

Roland Ulrich ist studierter Agrarökologe, arbeitet aber gerade, wie er sagt, wieder in seinem ersten Beruf als Elektroniker. Ulrich ist begeisterter Ruderer, in keiner Partei und tritt als Einzelkandidat an.

Der gebürtige Rostocker ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. In seiner Freizeit engagiert es sich für die Masterruderer des Deutschen Runderverbands. Sein Lieblingsort in Rostock ist der Ruderclub von 1885 am Gehlsdorfer Ufer. Dort gefällt ihm am besten der Blick auf die Stadt. Sein Wahlkampfmotto lautet: "Einer von uns".

Ulrich sagt, dass er sich vor allem dafür einsetzten möchte, dass Bürgerinnen und Bürger direkter mit Ämtern und Behörden in Kontakt treten können. Dazu möchte er "Schnittstellen" einrichten, an die sich die Rostockerinnen und Rostocker mit ihren Anliegen direkt wenden können. So könnten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Vorschläge schneller einbringen, sagt Ulrich.

Würde er gewählt werden, möchte Roland Ulrich versuchen, mehr Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote in Rostock zu schaffen. An den Schulen ist ihm dabei ein kostenloses Essensangebot für Schülerinnen und Schüler wichtig, sagt er. Da er selbst sportlich aktiv ist, liegt ihm auch die Förderung des Breitensports in der Stadt am Herzen. Er sagt, dass er sich für mehr Sport- und Freizeitangebote in den nördlichen Stadtteilen einsetzen möchte, zum Beispiel für eine Schwimm- oder Eishalle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.10.2022 | 17:30 Uhr