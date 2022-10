OB-Kandidat: Michael Meister: "Starke Wirtschaft ist beste Sozialpolitik" Stand: 05.10.2022 17:43 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Michael Meister tritt für die AfD an und ist derzeit Landtagsabgeordneter in Schwerin.

Der 48-jährige Landtagsabgeordnete für die AfD ist zwar in Rostock geboren, wohnt aber derzeit bei Ribnitz-Damgarten. Der zweifache Vater interessiert sich unter anderem für die Geschichte und Musik Lateinamerikas. Seine Lieblingsorte in der Hansestadt sind die Uni, der Alte Strom und die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Sein Wahlkampfmotto lautet: "Bock auf Rostock".

Wahlschwerpunkt: Wirtschaft stärken, um Soziales zu fördern

Michael Meister sagt, ihm liegen grundsätzlich alle Themen am Herzen. Rostock habe viele Aufgaben vor sich. Der Schwerpunkt solle dabei seiner Ansicht nach auf der wirtschaftlichen Entwicklung Rostock liegen. "Für mich ist eine starke Wirtschaft die beste Sozialpolitik. Denn die Wirtschaft muss erst einmal das Geld erwirtschaften, damit soziale Projekte hier in Rostock dann gefördert werden können." Dies sei "die treibende Kraft".

Bezahlbare Lebensmittel und Energiekosten

Das Wort "Wärmehallen" möchte Meister im kommenden Jahr "nicht mehr kennen müssen". Davon möchte er "nichts mehr hören". Dass Energie und Lebensmittel bezahlbar sind, sei ihm ein wichtiges Anliegen. Er wünscht sich für Rostock, dass "die Anzahl der Tafeln signifikant in Rostock abnimmt", oder "die Anzahl der Bürger, die da hingehen müssen".

Warum Landtagsmandat gegen Bürgermeisterposten tauschen?

Seit fast einem Jahr ist Meister AfD-Landtagsabgeordneter in Schwerin. Auf die Frage, warum er den Wunsch hat, sich in und für Rostock zu engagieren, antwortet er: "Ich merke natürlich, dass man im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern als Oppositionskraft nicht so viel bewegen kann, wie man das vielleicht durchaus möchte." Auf kommunaler Ebene hofft Meister sich "aktiver einbringen zu können." Dies sei, sagt Meister, "manchmal auch nicht ganz einfach, weil man natürlich mit der Verwaltung und natürlich auch mit der Bürgerschaft reden muss."

