OB-Kandidat Matthias Bräuer: "Ein barrierefreies Rostock" Stand: 04.10.2022 21:33 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Der parteilose Einzelkandidat bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente.

Der gebürtige Rostocker Matthias Bräuer ist 49 Jahre alt und wohnt in Kösterbeck. Er ist verheiratet, gelernter Maler und Lackierer und hört in seiner Freizeit gern Musik. Sein Lieblingsort in Rostock ist Warnemünde. Sein Wahlkampfslogan: "Egal was kommt, ich laufe Ihnen nicht davon."

Bräuers Wahlthema: Rostock barrierefrei gestalten

Seit einem Arbeitsunfall ist Bräuer querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Sein größtes Anliegen ist daher ein barriefreies Rostock. "Da muss unbedingt was getan werden. Das betrifft auch nicht nur Leute mit Behinderungen, das betrifft auch ältere Leute, auch für die Zukunft nachher. Also das ist wirklich sehr wichtig in meinen Augen und alles andere wird sich dann ergeben."

Mehr bezahlbarer Wohnraum in der Hansestadt

Ein zweites großes Thema ist für ihn die Wohnsituation in der Hansestadt. Wichtig sei vor allem, dass der Wohnraum bezahlbar ist. Dies soll seiner Ansicht nach allerdings nicht zu Lasten von Grünflächen in der Stadt gehen. Gemeinsam mit den großen Wohnungsbau-Unternehmen in Rostock will Bräuer "Mittel und Wege" finden. "Das wäre, denke ich, machbar", so Bräuer.

Zweiter Anlauf für's Bürgermeister-Amt

Bereits bei der Oberbürgermeisterwahl 2019 ist Bräuer mit angetreten. Mit 1,1 Prozent der Stimmen hatte er am schlechtesten abgeschnitten. Warum Bräuer es dennoch auf einen zweiten Versuch ankommen lässt? "Weil ich an Rostock glaube und auch glaube, dass ich Rostock gut vertreten kann - auch ohne Partei. Die Wahlversprechen, die gegeben werden, werden meistens nicht eingehalten und ich bin nicht jemand, der Wahlversprechen macht, ich möchte eigentlich ein Sprachrohr für die Bürgerinnen und Bürger von Rostock. sein."

