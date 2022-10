OB-Kandidat Holger Luckstein: "Rostock für Krisen wappnen" Stand: 04.10.2022 11:49 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Holger Luckstein ist Einzelkandidat und zurzeit Beamter bei der Bundeswehr.

Holger Luckstein ist 56 Jahre alt und lebt in Rostock. In seiner Freizeit schreibt der dreifache Vater gern Gedichte und spielt Gitarre. Sein Lieblingsort in der Hansestadt ist das Warnowufer. Das Motto seines Wahlkampfes lautet: "Ein Rostocker Für Rostock".

Lucksteins Wahl-Schwerpunkt: Kinder und Jugend

Besonders liegt Luckstein "die junge Generation" am Herzen. Neben der Forderung nach kostenlosem Essen in Schulen und Kitas liegt ein weiterer Schwerpunkt auf "Räumen für die Jugend", wie es in seinem Wahlprogramm heißt. "Man liest es immer wieder, dass sich im Stadthafen Abend für Abend, gerade in den Sommermonaten, die Jugendlichen treffen. Auf der anderen Seite stellt sich mir immer die Frage: Wo sollen sie noch hin? Das Gros an kultureller Betätigung oder Jugendclubs, so wie man es von früher noch kennt, das haben wir nicht, das ist in den letzten Jahrzehnten gröblichst vernachlässigt worden."

Weiteres Anliegen als OB-Kandidat: Krisen-Management

Ein weiteres wichtiges Thema ist nach Ansicht Lucksteins, sich für mögliche Krisen zu wappnen. Er würde er einen Notfallplan erstellen wollen, "unnötige Coronamaßnahmen" vermeiden und seinen Blick auch auf die kommenden Monate lenken: "Alle reden vom Winter, was auf uns zu kommt. Ich möchte, dass unsere Stadt gut aufgestellt ist. Wir müssen gucken, hat die Stadt die Möglichkeit sich an Betriebskosten zu beteiligen? Wir sind ja auch Teilhaber an den Stadtwerken, welche Möglichkeiten gibt es da? Und wir müssen aufpassen, dass wir auch in der Gesellschaft nicht aus irgendwelchen Gründen dabei noch auseinander gleiten, sondern wirklich zusammenhalten."

Tausche Bundeswehr gegen Rathaussessel?

Seit mehr als 25 Jahren ist Luckstein bei der Bundeswehr. Warum würde er diesen Job mit dem Rathaussessel tauschen wollen? "Verwaltung ist mir ja gar nicht fremd. Ich kenne die Probleme in allen Sparten und Hierarchien, gerade Infrastrukturverfahren. Ich bin aber Bürger dieser Stadt und diese Stadt liegt mir sehr am Herzen, deswegen mach ich das", so Luckstein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.10.2022 | 17:30 Uhr