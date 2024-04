Stand: 11.04.2024 11:29 Uhr Nutrias breiten sich in Mecklenburg-Vorpommern aus

Es gibt immer mehr Nutrias im Land. Ein Schwerpunkt ist der Kreis Ludwigslust-Parchim, das belegen Zahlen des Umweltministeriums. Bis zum vergangenen Jahr wurden landesweit 348 sogenannte Fundpunkte gezählt, bis 2018 waren es noch etwa 60 weniger. Nutrias, auch als Wasserratten oder Sumpfbiber bekannt, leben hier in der Region etwa im Schlosspark Ludwigslust oder an einem Teich in Hagenow. Weil sie Böschungen, Deiche und Dämme untergraben und sich schnell vermehren gibt es immer wieder Forderungen sie zu jagen und teilweise auch Prämien für erlegte Tiere.

