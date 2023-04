Stand: 08.04.2023 11:14 Uhr Note zwei für die meisten Autobahnbrücken in MV

Mehr als zwei Drittel der Autobahnbrücken in Mecklenburg-Vorpommern werden von ihrem Zustand her mit den Noten "sehr gut" bis "gut" bewertet. Nach Zahlen der Autobahngesellschaft des Bundes Niederlassung Nordost gibt es auf den 564 Autobahn-Streckenkilometern in MV 545 sogenannte Teilbauwerke, die kleine und größere Brücken umfassen. Davon werden 292 mit der Note 2 bis 2,4 bewertet. 48 Brücken erhielten die Note 1,5 bis 1,9 und 27 die Noten 1 bis 1,4. Die Skala reicht von 1 bis 4. Die Bewertung erfolgt alle 3 Jahre neu durch die Bauwerksprüfungen.

