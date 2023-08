Stand: 15.08.2023 16:20 Uhr Nordwestmecklenburg: Chef der Kommunalaufsicht Collin freigestellt

Einer der obersten Beamten des Kreises Nordwestmecklenburg, der Chef der Kommunalaufsicht Yann-Christoph Collin, darf seine Dienstgeschäfte nicht mehr ausführen. Landrat Tino Schomann (CDU) hat ihn freigestellt. Zuerst hat die Schweriner Volkszeitung berichtet. Anlass ist ein offener Brief des Bürgermeisters der Gemeinde Passee, Adolf Wittek, an den Kreistag. Wittek wirft Collin darin vor, dass dieser seine Dienststellung ausgenutzt habe, um einen privaten Vorteil zu erlangen. Es geht um einen jahrelangen Streit zwischen der Gemeinde und Collin zur Umnutzung eines Gebäudes zum Wohnhaus. Wittek zufolge bekam Collin 2018 nach nur zwei Monaten vom Kreis die Genehmigung - ohne Zustimmung von Passee. Es folgten Widersprüche der Gemeinde und eine vom Gericht einkassierte Genehmigung. Das Haus liegt in einem Gebiet, in dem Passee einen Erlebnispark bauen lassen will. Die Pläne sind dadurch gefährdet.

