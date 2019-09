Stand: 14.09.2019 16:00 Uhr

Nordkirche verabschiedet Bischof Abromeit

Mit einem Festgottesdienst im Dom ist am Sonnabendnachmittag der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit verabschiedet worden. 18 Jahre lang übte er das Amt aus - zunächst in der pommerschen-evangelischen Kirche. Nach der Fusion zur Nordkirche leitete Abromeit gemeinsam mit dem Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn den Sprengel Mecklenburg und Pommern.

"Starke Region durch Abromeits Wirken"

In einem festlichen Gottesdienst im Greifswalder Dom wurde der 64-Jährige von Landesbischof Ralf Meister entpflichtet. Er gab sein Amtskreuz zurück. Meister sagte, Abromeit könne dankbar sein, dass diese Region durch sein Wirken eine starke Region geblieben sei. Für ihn selbst sei es ein Geschenk, dass er immer wieder Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter hatte, so Abromeit in seiner Abschiedspredigt im Beisein von Bischöfen aus aller Welt.

Impulsgeber für Fusion der Nordkriche

2001 hatte Abromeit das Amt in der damaligen Pommerschen Evangelischen Kirche übernommen. Er war es auch, der den entscheidenden Impuls für den Zusammenschluss zur Nordkirche gegeben hatte. Für Abromeit ist die Gründung der Nordkirche ein großer Erfolg. Mit der Fusion der drei ehemaligen Landeskirchen im Norden seien sehr nachhaltige Strukturen entstanden, die über viele Jahre tragen würden, so der scheidende Bischof.

Am Reformationstag, Ende Oktober, wird dann Tilman Jeremias zum neuen Sprengelbischof in Mecklenburg und Pommern geweiht. Die Reduzierung der Bischofssitze war bei Gründung der Nordkirche festgelegt worden. Zum Sprengel Mecklenburg und Pommern gehören insgesamt knapp 247.000 Christen.

