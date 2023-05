Stand: 25.05.2023 18:45 Uhr Nord-Stream-Ermittlungen: Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt

Acht Monate nach den Explosionen an den Nord-Stream-Erdgaspipelines hat Russland die Botschafter Deutschlands, Dänemarks und Schwedens einbestellt. Das Außenministerium in Moskau erklärte, mit dem Schritt wolle das Land scharfen Protest gegen die bisher vollkommen fehlenden Ergebnisse der Ermittlungen ausdrücken. Zudem sei es inakzeptabel, dass deutsche, dänische und schwedische Behörden in der Angelegenheit jeglichen Austausch mit Russland vermieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.05.2023 | 18:30 Uhr