Nord-Stream-Anschläge: Hinweise auf russisches Schiff verdichten sich Stand: 28.04.2023 05:53 Uhr Laut einem Medienbericht hat die dänische Marine ein für Sabotageakte geeignetes russisches Hebeschiff mit Rettungs-U-Boot vier Tage vor den Explosionen in Tatortnähe fotografiert.

Wie das dänische Nachrichtenportal "information.dk" am Donnerstagabend berichtete, befand sich vier Tage vor den Anschlägen das russische Spezialschiff "SS-750" in der Nähe der späteren Explosionsorte an den Pipelines. Das dänische Patrouillenboot "Nymfen" habe dort 26 Fotos von dem mit einem Rettungs-U-Boot ausgerüsteten, knapp 100 langen Hebeschiff gemacht, meldet die Zeitung unter Berufung auf eine Antwort des dänischen Verteidigungskommandos. Laut Geheimdienstexperten ist ein Schiff wie die "SS-750" technisch in der Lage, solche Sabotageakte unter Wasser auszuführen.

Dänemark, Schweden und Deutschland ermitteln

Bisher hatten sich offizielle Stellen mit Informationen über eigene Erkenntnisse zum Hergang der Anschläge bedeckt gehalten. Dänemark, Schweden und Deutschland führen unabhängig voneinander Untersuchungen dazu durch. Wann Ergebnisse veröffentlicht werden, ist noch unbekannt. Zuvor hatten Recherchen des Nachrichtenportals "t-online" und des dänischen Open-Source-Analysten Oliver Alexander ergeben, dass russische Schiffe - darunter die "SS-750" - wenige Tage vor den Explosionen den Flottenstützpunkt in Baltiysk bei Kaliningrad verlassen hatten und Kurs auf Bornholm genommen hatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.04.2023 | 10:00 Uhr