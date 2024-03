Stand: 26.03.2024 07:19 Uhr Niepars: Transporter überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Am Montagabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall nahe der B105 bei Niepars (Vorpommern-Rügen) schwer verletzt. Der Polizei zufolge fuhr der Betroffene, der keine Papiere zur Identifikation mit sich führte, mit einem Transporter von Wüstenhagen über die Neue Straße in Richtung der B105. Er sei dann aus unbekannten Gründen kurz vor dem Abzweig auf die Bundesstraße von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung heruntergefahren und habe sich dann überschlagen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro.

