Stand: 06.12.2022 14:00 Uhr Vogelgrippe-Fälle in MV nehmen weiter zu

Die Vogelgrippe breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter aus. Inzwischen sind den Veterinärbehörden im Land 52 Ausbrüche und einige Verdachtsfälle von Geflügelpest bekannt. Dazu kommen Ausbrüche in der Prignitz und der Uckermark im Norden Brandenburgs. Auch von dort hatten Rassegeflügelzüchter an der Landesschau der Rassegeflügelzüchter in Demmin teilgenommen. Auf der Veranstaltung war die Vogelgrippe Mitte November ausgebrochen.

