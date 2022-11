Stand: 11.11.2022 14:35 Uhr Stern Buchholz: Schlägerei in Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Schwerin-Stern Buchholz hat es in der Nacht zum Freitag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Zwei Tunesier waren mit einer Gruppe von Männern aus Afghanistan in Streit geraten. Bei der Prügelei wurde nach Angaben der Polizei auch Pfefferspray eingesetzt. Die Beamten konnte mit einem Großaufgebot die Lage unter Kontrolle bringen. Die beiden Tunesier wurden von der Polizei vorläufig festgenommen, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

