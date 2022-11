Stand: 03.11.2022 13:45 Uhr Neubrandenburg: Gedenkort für Stasi-Opfer geplant

In Neubrandenburg gibt es noch keinen Gedenkort für die Opfer der DDR-Staatssicherheit. Damit sich das ändert, gibt es derzeit eine breite Diskussion zu diesem Thema. Die Teilnehmer eines Forums plädierten überwiegend für den Erhalt der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der DDR Staatssicherheit auf dem Lindenberg. Der ehemalige Häftling Thoralf Maaß hat mit weiteren sieben Frauen und Männern einen Verein gegründet, der sich dafür einsetzen will. Der Neubrandenburger Lindenberg-Komplex ist laut dem Historiker Halbrock die einzige Haftanstalt der DDR in Plattenbauweise. Sie sollte Vorbild für weitere werden. Eigentümer ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, es hat der Stadt Neubrandenburg angeboten, das Gelände zu erwerben. Entschieden wurde darüber noch nicht.

