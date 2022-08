Stand: 05.08.2022 16:20 Uhr Neubrandenburg: Diskuswerferin Claudine Vita für EM nominiert

Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg ist die einzige Sportlerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die am heutigen Freitag für die Europameisterschaften der Leichtathleten nominiert wurde. Die 25-Jährige hatte zuletzt mit einem fünften Platz bei der WM in den USA überzeugt. Dort war sie beste deutsche Diskuswerferin. Die EM findet vom 15. August an in München statt. | 05.08.2022 16:20

