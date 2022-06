Stand: 03.06.2022 08:39 Uhr Waren und Malchow wollen Klarheit über BUGA in Rostock

Das Warener Lebenshilfswerk und die Stadt Malchow erwarten eine zeitnahe Entscheidung darüber, ob die BUGA 2025 in Rostock stattfindet oder nicht. Sie hatten sich als Außenstandorte beworben. Die Konzepte seien geschrieben, jetzt müssten schnellstmöglichst die nötigen Finanzen eingeworben werden. Die Zeit werde langsam zu knapp, so Malchows Bürgermeister Rene Putzar. Die Gartenprojekte in beiden Städten sollen aber auch ohne BUGA umgesetzt werden - nur dann etwas später. | 03.06.2022 08:36

