Stand: 02.09.2021 11:01 Uhr Waren: Mini-Müritz Sail startet

In Waren beginnt am Freitag die Müritz Sail, in diesem Jahr allerdings in etwas kleinerer Form. Bis Sonntag verteilt sich das Volksfest über die ganze Innenstadt. Das Riesenrad am Stadthafen und die Segelregatta auf der Binnenmüritz sind wie immer dabei, erklärte Organisator Bludau. Dafür wird es aber keine große Show-Bühne geben, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Stattdessen gibt es in der ganzen Stadt Musik, ein Kinderfest vor dem Müritzeum, Drachenbootrennen, Rundflüge mit einem Wasserflugzeug und ein Feuerwerk am Tiefwarensee. | 02.09.2021 11:01