Stand: 17.07.2021 07:03 Uhr Boizenburg: Unfall mit Rettungswagen - vier Verletzte

Ein Rettungswagen ist während eines Einsatzes in Boizenburg mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden am Freitagabend vier Menschen verletzt. Der Rettungswagen war nach Angaben der Polizei mit Blaulicht, aber ohne Martinshorn unterwegs. An einer Kreuzung übersah der 45-jährige Fahrer ein Auto, das von links kam und eigentlich Vorfahrt hatte. Der Rettungswagen wurde durch den Zusammenstoß auf die Seite gekippt. Ein Rettungssanitäter wurde schwer, zwei weitere Insassen des Rettungswagens sowie der Fahrer des Pkw wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 EUR geschätzt. | 17.07.2021 06:57