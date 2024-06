Stand: 21.06.2024 10:54 Uhr Schwerin: Schulmeisterschaft der Drachenboote auf dem Faulen See

Wegen der 28. Offenen Drachenboot Meisterschaften der Schüler ist heute in Schwerin der Schleifmühlenweg zwischen dem Paulshöher Weg bis zum Parkweg gesperrt. Die Sperrung dauert nach Angaben der Stadt bis 18 Uhr. Bei den Meisterschaften auf dem Faulen See treten Schulmannschaften aus den Stufen 3 bis 13 mit teilweise phantasievollen Namen wie "Radaudampfer", "Bernd das Boot" und "Intelligenzallergiker" in ihren jeweiligen Klassenstufen gegeneinander an.

