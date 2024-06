Stand: 10.06.2024 14:16 Uhr Fast jedes Dritte vegane oder vegetarische Lebensmittel mit Mängeln

Fast jedes dritte vegane oder vegetarische Lebensmittel, wie Fleischersatzprodukte oder Hafermilch weist Mängel auf. Das geht aus dem Jahresbericht 2023 des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) hervor, der in Rostock vorgestellt wurde. Dabei liege es nicht an der Qualität der Produkte, so die stellvertretende Leiterin des LALLFs Cornelia Trapp. Oft seien es fehlerhafte Angaben auf der Verpackung. Auch wenn zum Beispiel ein Fleischersatzprodukt nicht nah genug am Original ist, spielt das eine Rolle. Am besten schneiden frisches Obst und Gemüse ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.06.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock