Stand: 08.05.2024 05:35 Uhr Rostock: Seawolves treffen in der Basketball-Bundesliga auf Crailsheim

Am vorletzten Spieltag kommt es in der Basketball-Bundesliga zu einem Abstiegsduell. Die Rostock Seawolves empfangen den Tabellenvorletzten aus Crailsheim. Mit der Unterstützung von 4.500 Fans in der Stadthalle wollen die Rostocker den Klassenerhalt perfekt machen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg. Das Hinspiel in Crailsheim hatten die Seawolves zu Saisonbeginn noch knapp verloren. Dieses Mal soll die Revanche gelingen. Sollten die Seawolves verlieren, würde sich die Situation im Tabellenkeller zuspitzen. Dann fiele die Entscheidung um Klassenerhalt oder Abstieg am Wochenende am letzten Spieltag. Das Duell Rostock gegen Crailsheim beginnt um 18.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.05.2024 | 07:00 Uhr