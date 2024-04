Stand: 20.04.2024 13:15 Uhr Bei Malchow: Vier Verletzte bei Unfall auf der A19

Bei einem Unfall auf der A19 zwischen Linstow und Malchow sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, durchbrach einen Wildschutzzaun und landete auf dem Dach in einem Waldstück. Die vier Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Alle kamen in Krankenhäuser.

