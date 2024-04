Stand: 06.04.2024 06:45 Uhr Neubrandenburg: Rote Ampel missachtet - vier Verletzte bei Autounfall

Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Neubrandenburg sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine 46-jährige Autofahrerin bei Rot in die Kreuzung gefahren und mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Sie selbst sowie zwei Kinder in ihrem Wagen wurden leicht, eine Beifahrerin aus einem der anderen Autos schwer verletzt.

