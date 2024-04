Stand: 04.04.2024 06:23 Uhr Schwerin: Volleyballerinnen vom SSC vor Finaleinzug

Hauptrundensieger SSC Schwerin hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen das Finale vor Augen. Die Mecklenburgerinnen besiegten am Mittwochabend im ersten Play-off-Halbfinale ("best of three") zu Hause Vorjahresfinalist SC Potsdam mit 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:18). Das zweite Halbfinalspiel findet am Sonnabend (19 Uhr) in Potsdam statt. Schwerin hofft auf den ersten Finaleinzug seit fünf Jahren, auch damals hatte der zwölfmalige Titelträger Potsdam im Halbfinale geschlagen. Hier alle Ergebnisse.

