Stand: 20.03.2024 13:36 Uhr Wolgast: Eröffnung des Untersuchungszentrums für "MV-FIT" Studie

In Wolgast wird heute ein neues Untersuchungszentrum eröffnet - damit startet gleichzeitig eine groß angelegte Studie der Universitätsmedizin Greifswald. Es geht dabei um die Frage, wie ein möglichst gesundes und aktives Leben im Alter möglich ist. In Zukunft werden dort Menschen ab 65 Jahren umfassend untersucht, unter anderem mit Hilfe eines speziellen Hightech-Teppichs. Dieser analysiert über Sensoren den Gang der Studienteilnehmer und kann so zum Beispiel das Sturzrisiko einschätzen. Außerdem wird im Rahmen der Studie auch der Zusammenhang zwischen Nierenerkrankungen und Gebrechlichkeit untersucht. Für eine Teilnahme an der Studie mit dem Titel "MV-FIT" können sich Menschen ab 65 frewillig melden. Laut einer Sprecherin gebe es schon jetzt Hunderte Interessenten.

