Stand: 19.03.2024 15:57 Uhr Penzlin: Frau soll Drogen an minderjährige Tochter weitergegeben haben

Drogenfahnder haben am Dienstagmorgen insgesamt sieben Objekten in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) durchsucht und erhebliche Mengen Drogen gefunden - unter anderem etwa 700 Gramm Amphetamin, Ecstasy und Kokain sowie auch Bargeld. Ermittelt wird laut Polizei gegen zwei Deutsche, einen 39-jährigen Mann sowie eine 43 Jahre alte Frau. Sie soll Drogen auch an ihre minderjährige Tochter weitergegeben haben. Bei dem Mann wurden nicht angemeldete Schlag- und Schusswaffen gefunden.

