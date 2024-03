Stand: 14.03.2024 06:20 Uhr Schwerin: Geothermie-Werk ab Juni in Betrieb

Die Stadtwerke Schwerin wollen im Juni ihre Geothermie-Anlage in Betrieb nehmen - mit einem dreiviertel Jahr Verspätung. Die Inbetriebnahme musste verschoben werden, weil erst Filter eingebaut werden mussten. Durch die Filter erfülle das Wasser, die sogenannte Sole, jetzt die Anforderungen, sagte eine Sprecherin. Als Nächstes sollen die vier Wärmepumpen in Betrieb genommen werden. Das werde aber bis Juni dauern, weil dafür Techniker der Herstellerfirma nach Schwerin kommen müssen, so die Sprecherin weiter. Außerdem können die Pumpen nur schrittweise hochgefahren werden. Ende April vergangenen Jahres hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Tiefenpumpe der Geothermie-Anlage symbolisch in Betrieb genommen. Mit ihr sollen 15 Prozent des Fernwärmebedarfs von Schwerin gedeckt werden.

