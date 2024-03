Stand: 12.03.2024 16:12 Uhr Neubrandenburg: Karl-Marx-Denkmal zurück am angestammten Platz

In Neubrandenburg ist das reparierte Karl-Marx-Denkmal wieder an seinem Platz am Friedrich-Engels-Ring aufgebaut worden. Vor einem Jahr hatten unbekannte Täter der Bronzestatue einen Arm abgetrennt. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Jahren. Die Reparatur in einer Berliner Werkstatt dauerte fünf Monate und kostete rund 2.000 Euro, die von der Stadt bezahlt wurden. Von den beiden abgetrennten Bronzearmen und den Tätern fehlt jede Spur.

